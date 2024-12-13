Рождественские чтения прошли в ДК «Дружба» в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» городского округа Чехов отметили День Конституции Российской Федерации панельной дискуссией на тему «Великая Отечественная война и духовный опыт народа: слово как инструмент сохранения памяти». Мероприятие прошло в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений.

Почетным гостем события стал глава округа Михаил Собакин. На встречу пришли неравнодушные жители, среди которых были журналисты, писатели, священнослужители, историки, краеведы, библиотекари и другие участники, интересующиеся вопросами сохранения памяти, духовности и героизма. В ходе дискуссии обсуждались важные аспекты формирования духовных ценностей и практические меры по сохранению памяти о Великой Отечественной войне для нынешнего и будущих поколений.

Одним из ключевых спикеров стал Александр Дудин — ведущий методист Чеховского городского театра, историк-краевед и номинант Национальной премии «Культурное наследие России». В своем выступлении он рассказал о значимости популяризации исторических фактов о войне, а также поделился своими исследованиями, включая изучение событий «Стремиловского рубежа» в Лопасненском районе. Представители духовенства Чеховского церковного округа и Подольской епархии подчеркнули важность работы с молодежью для передачи знаний о трагических событиях войны.

Особое внимание участников привлекла презентация документального фильма «Часовые памяти», основанного на книге «Живая память». Эта работа посвящена подвигу лопасненцев — участников Великой Отечественной войны.

К открытию образовательных чтений в фойе ДК «Дружба» подготовили выставку из 17 информационных стендов под названием «Патриотическое служение церкви в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция включает данные о роли церкви в военные годы, известных священнослужителях и статистике православных храмов того времени. Выставка будет доступна для посещения до начала января.