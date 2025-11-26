Рождественские чтения открыли в Павлово-Посадском округе

В этом году тема Рождественских чтений — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Одним из ключевых моментов конференции стала лекция профессора Московской духовной академии Алексея Осипова. Для зрителей выступил Национальный академический оркестр народных инструментов России.

Денис Семенов поблагодарил за вклад в воспитание у подрастающего поколения уважения к Родине, ее истории и культуре, епископа Балашихинского и Орехово‑Зуевского Николая, Павлово‑Посадское благочиние во главе со священником Александром Анохиным, депутатов Государственной думы Геннадия Панина и Московской областной думы Линару Самединову, а также ветеранов и педагогов.

Современная информационная среда предъявляет обществу общую задачу — помочь молодежи ориентироваться в потоке информации, сохранить нравственные ориентиры и прививать уважение к традициям. Глава Павлово-Посадского округа призвал продолжать совместную работу по воспитанию добрых, честных и ответственных граждан России.