Сегодня 15:44 Рождественские чтения начались в Волоколамском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа Подмосковье

Православие

Волоколамск

Патриотизм

Рождественские чтения — это мероприятие, объединяющее представителей науки, образования, культуры и религии. Оно состоялось в ЦКТ «Родники» и стало началом нового цикла встреч, посвященных духовным ценностям, традициям православия и роли христианства в культурном наследии России.

Тема чтений — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Она связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и направлена на сохранение исторической памяти, а также поддержку участников специальной военной операции. Гостей и участников форума приветствовали исполняющая обязанности заместителя главы Волоколамского округа Елена Медведкова, благочинный Волоколамского церковного округа Одинцовской епархии протоиерей Герман Григорьев, депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

В рамках пленарного заседания отметили волоколамских педагогов — их работы получили награды муниципального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Также вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в мероприятиях патриотического проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

«Рождественские чтения на протяжении многих лет остаются важной площадкой для обсуждения вопросов нравственного воспитания, патриотизма и гражданской ответственности. Одна из ключевых задач проекта — передача духовного и культурного наследия молодому поколению и формирование у школьников глубокого понимания истории и традиций», — отметила Елена Медведкова.