Рождественские чтения начались в Наро-Фоминском округе

За более чем 20 лет традиционные Рождественские чтения стали одним из самых значительных событий для педагогической общественности и Русской Православной Церкви. В этом году форум посвящен темам просвещения и нравственности, поиску действенных способов формирования личности.

Дискуссионной площадкой, объединившей учителей из всех образовательных учреждений Наро-Фоминского округа, священников, родителей и детей, стала школа № 7. В этом году программа Рождественских чтений включает конференции, круглые столы и семинары, творческие встречи и паломнические поездки.

До конца декабря участники будут представлять свои наработки. Многие из проектов предлагают прорывные подходы в образовании, но с акцентом на традиционные ценности. Собравшиеся обсудят, как противостоять вызовам современности, какой суперсилой обладает педагог и насколько важны для воспитания книги и музыка.

«Каждый раз меня удивляет глубина проработки темы. Сегодня в центре внимания — личность педагога, который наравне с семьей берет на себя задачи по воспитанию ребенка. Это опыт и сила русской классической школы», — отметила на открытии чтений заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.