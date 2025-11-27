Рождественские чтения начались в Чехове

Торжественная церемония открытия муниципальных образовательных чтений прошла в гимназии № 7 Чехова. Главной темой стали «Нравственность и просвещение: формирование личности в условиях современных вызовов».

Участниками события стали благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь, игумен Сергий (Куксов), глава округа Михаил Собакин, муниципальные депутаты, духовенство и педагоги округа.

«Мы понимаем, что вот в этот век цифровизации, век отчасти разрозненности, подрастающему поколению тяжело найти себя в жизни. Это в наших силах — задать правильные взгляды нашему подрастающему поколению. Сегодня в рамках наших рождественских чтениях мы расскажем ребятам о правильности православного мира, традиционных семейных ценностей», — сказал Михаил Собакин.

В Рождественских чтениях примут участие школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования разных возрастов. Прием заявок продолжается.

До 25 декабря в школах пройдут конкурсы творческих работ и чтецов, заседания семейных клубов, фотовыставки, экскурсии по святым местам. Школьники прослушают курс тематических лекций.