Рождественские чтения к 80-летию Великой Победы прошли в Видном

Региональный этап 33-х международных рождественский чтений прошел в Детской школе искусств в Видном. Конкурсанты исполнили песни, прочитали стихи и представили театральные постановки на заданную тему.

«Мы не имеем права предать память наших предков. Эта память должна сохраняться в реальных делах. Мы заботимся все вместе: и государственные учреждения, и образовательные, и церковь», — сказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Рождественские чтения в этом году посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Школьники в выступлениях отразили основные этапы Великой Отечественной войны: Блокада Ленинграда, Битва под Москвой, Сталинград, Курская битва. Артисты показали те условия, в которых закалился характер всего народа.

«Это работы на стыке образования и духовной нравственности. Именно вы сейчас закладываете эти духовные скрепы. Продолжайте, потому что это очень важно для нас, для нашей страны, для России, Ленинского городского округа и Подмосковья», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Выступления также посвятили героям специальной военной операции. Школьники в Видном регулярно пишут письма бойцам. В трогательных посланиях они желают им скорее вернуться домой с победой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».