Рождественские чтения к 80-летию Победы завершились в Воскресенске

Закрытие XXII Муниципальных рождественских образовательных чтений прошло во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. В этом году фестиваль посвятили 80-летию Великой Победы.

На торжественное закрытие пригласили почетных гостей. В церемонии приняли участие благочинный первого Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов, клирики церковного округа, педагоги, депутаты, представители администрации и учащиеся образовательных учреждений.

В рамках торжественной церемонии закрытия спикеры представили доклады и проекты на патриотическую тему.

Член Союза журналистов России, Московского краеведческого общества и творческого объединения «Воскресенский краевед» Евгений Соловьев представил приглашенным гостям доклад «Северо-Западный фронт. Значение и место в Великой Победе над фашизмом».

Учитель начальных классов Юлия Пирогова презентовала проект «От площади Советов до местной святыни: Иерусалимский храм в Воскресенске». Она предложила создать аудиогид с путеводителем. Инициатива уже победила в Московском областном конкурсе школьных проектов имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Святое кольцо Подмосковья». Организатором выступила Коломенская епархия.