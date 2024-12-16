Рождественские чтения для детей прошли в Лобне

В Лобне в Доме детского и юношеского творчества «Планета талантов» прошли ежегодные Рождественские чтения. Тема чтений была посвящена 80-летию Великой Победы и памяти о героях войны.

Перед началом мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Лобненским благочинием и Управлением образования города. В приветственном слове к участникам обратились исполняющая обязанности начальника Управления образования Анастасия Акимова и Протоиерей Михаил Трутнев.

На сцене звучали стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне. Ученики городских школ исполнили музыкальные номера, инсценировки и подготовили доклады, в которых рассказывали о героях войны, а также о роли Церкви и Веры в те тяжелые времена.

Особое внимание было уделено роли священнослужителей в годы войны и значению христианской литературы для формирования личности. В конце мероприятия были награждены победители Филаретовской олимпиады.

Организаторы отметили, что Рождественские чтения стали ярким и трогательным событием, оставившим незабвенные впечатления у всех участников.