Рождественские богослужения прошли в 24 храмах Балашихи

Тысячи верующих отметили Рождество Христово, посетив рождественские службы в 24 храмах и церквях Балашихи 7 января. По традиции епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай возглавил богослужение в главном кафедральном соборе Преображения Господня в усадьбе Пехра-Яковлевское.

Ночные богослужения начались в 23:00 и собрали около 80 священнослужителей, которые совершали торжественные литургии, наполненные молитвами и песнопениями. У входов в храмы установили рождественские вертепы — символические инсталляции пещеры в Вифлееме, где родился Иисус Христос. Верующие причащались, ставили свечки и набирали святую воду.

Напомним, что Балашихинское благочиние включает 26 приходов, расположенных в Балашихе и Реутове. Иерей Михаил Конюхов, благочинный церквей округа с 2021 года, отслужил праздничный ночной молебен в Троицком храме в Реутове и утреннюю службу в Никольском храме микрорайона Никольско-Архангельский.

«В крупных приходах также состоялись утренние литургии. Кульминацией Светлого праздника станет Великая Рождественская вечерня, которая, как правило, начинается в 17.00», — рассказал Михаил Конюхов.