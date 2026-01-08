Рождественская лыжная гонка в Павловском Посаде объединила спортсменов всех возрастов

Более 120 участников собрались 7 января на стадионе «Заречье», чтобы дать первый старт лыжному сезону.

На старт вышли и местные жители, и гости из соседних городов. Дистанции для разных возрастных групп варьировались от одного до 10 километров. Самыми первыми трассу преодолели юные спортсмены. Их на маршруте ждали испытания на технику и выносливость — подъем, спуск и прямая.

Результаты каждого участника фиксировали секундомером и заносили в общий протокол для объективности. Награждение проходило по возрастным группам. Многие, закончив свою дистанцию, не уходили домой, а оставались поболеть за других.

Мероприятие стало ярким семейным праздником и подтвердило растущий интерес к лыжному спорту в округе.