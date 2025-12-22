Рождественская благотворительная ярмарка прошла в Раменском

Жители и гости Раменского округа решили подарить тепло и заботу нуждающимся в преддверии праздников. Традиционную благотворительную ярмарку провели в в селе Игумново, на территории Покровского храма.

Умелые мастера представили свои творения на подворье храма. В пяти лавках можно было найти самые разнообразные рождественские украшения, игрушки ручной работы, аксессуары, а также праздничные угощения.

Участники поделились, что ассортимент радовал глаз: расписные елочные игрушки, плетеные корзинки, вязаные шарфы и перчатки. Особым спросом пользовались травяные чаи, сухофрукты, соленья и пряники. Чтобы согреться в холодный день, гости могли попробовать ароматный глинтвейн.

Атмосфера на ярмарке была праздничной и доброй. Организаторы подчеркнули, что все вырученные средства пойдут на поддержку малоимущих семей России.