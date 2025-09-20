Ростовые фигуры у пешеходных переходов установили в Зарайске
В Зарайске началась реализация необычного и эффективного способа повышения безопасности дорожного движения — на улицах города появились нарисованные фигуры детей, расположенные рядом со школами, детскими садами и на оживленных участках дорог. Эти муляжи настолько реалистичны, что с первого взгляда их легко принять за живого школьника, готовящегося перейти дорогу.
По словам автомобилистов, они не могут привыкнуть к этим изображениям, и каждый раз инстинктивно тянут ногу к тормозу, чтобы сбросить скорость. Это именно та реакция, на которую рассчитывали создатели фигур.
Стандартные дорожные знаки часто остаются незамеченными, но эти силуэты работают безотказно, привлекая внимание водителей в любое время суток. Они помогают напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на дороге.
Данная инициатива направлена на защиту самых уязвимых участников дорожного движения — детей. Простая, но креативная идея делает улицы города безопаснее, ведь иногда лучший способ избежать трагедии — это вовремя заставить человека задуматься о последствиях своих действий.
Власти города уверены, что такие меры помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и повысить общую безопасность на дорогах Зарайска.