Ростовые фигуры у пешеходных переходов установили в Зарайске

В Зарайске началась реализация необычного и эффективного способа повышения безопасности дорожного движения — на улицах города появились нарисованные фигуры детей, расположенные рядом со школами, детскими садами и на оживленных участках дорог. Эти муляжи настолько реалистичны, что с первого взгляда их легко принять за живого школьника, готовящегося перейти дорогу.

По словам автомобилистов, они не могут привыкнуть к этим изображениям, и каждый раз инстинктивно тянут ногу к тормозу, чтобы сбросить скорость. Это именно та реакция, на которую рассчитывали создатели фигур.

Стандартные дорожные знаки часто остаются незамеченными, но эти силуэты работают безотказно, привлекая внимание водителей в любое время суток. Они помогают напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на дороге.