Пассажиры ЦППК стали чаще перевозить велосипеды

С начала весны пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли более 31,5 тысячи велосипедов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На увеличение числа перевозок повлияли более теплая погода в марте и рост популярности велосипедных прогулок, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Перевозка велосипедов в поездах имеет сезонный характер: с наступлением теплой погоды количество перевозок возрастает. В марте пассажиры перевезли более 17 тысяч велосипедов, что почти на полторы тысячи больше, чем в тот же месяц 2025 года. За неполный апрель перевезено уже свыше 14 тысяч велосипедов, что соответствует показателям прошлого года.

Наиболее востребованными направлениями среди велосипедистов остаются Ярославское, Казанское и Савеловское. С весны по Ярославскому и Казанскому направлениям перевезено около 6–7 тысяч велосипедов, а по Савеловскому — около 4 тысяч.

«Теплый март привел к росту перевозок велосипедов весной», — отметила директор по тарифам и маркетингу ЦППК Марина Щагина. Она также подчеркнула, что наличие велоинфраструктуры влияет на статистику по направлениям. Так, на Савеловском направлении рост перевозок составил 11%, что связывают с набирающим популярность маршрутом Вело1 протяженностью 56 километров вдоль благоустроенного участка канала имени Москвы.

Для перевозки велосипедов в поездах предусмотрены специальные места в тамбурах и крепления в головных вагонах. В непиковые часы провоз велосипедов осуществляется бесплатно, а в часы пик действует тариф. Для поездки с велосипедом необходимо оформить билет в кассе или терминале.