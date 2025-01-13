Рост начислений по земельному налогу в Подмосковье составил 41% за год

Благодаря повышенной налоговой ставки в 2024 году за нецелевое использование земельных участков бюджеты городских округов Подмосковья пополнились на 3,1 миллиарда рублей. Это на 900 миллионов больше по сравнению с 2023 годом.

Заместитель министра имущественных отношений Геннадий Герасимов отметил, что недобросовестные землевладельцы, которые не используют сельскохозяйственные земли по назначению или используют участки для предпринимательской деятельности, назначенной под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, огородничество или садоводство, могут столкнуться с повышением земельного налога в пять раз — с 0,3% от кадастровой стоимости до 1,5%.

В 2024 году налог с этой повышенной ставкой был начислен на общую сумму 3,1 миллиарда рублей, а за последние три года совместная работа муниципального земельного контроля и налоговых органов в части повышения налоговой ставки принесла бюджету муниципалитетов 6,92 миллиарда рублей.

Земельный контроль Подмосковья проводит мониторинг участков, на которых, по данным ФНС, существует высокий риск нарушения правил целевого использования земель. Затем фиксируются такие случаи. Благодарю за сотрудничество с налоговыми органами и использованием единой информационной системы, налоговая служба получает все необходимые данные для корректного доначисления налога.