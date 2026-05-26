Пассажиры «Мострансавто» совершили 4,2 млн поездок до аэропортов с января

С начала 2026 года более 4,2 миллиона раз пассажиры воспользовались автобусными маршрутами Мострансавто, которые связывают Московскую область с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предприятие, находящееся в ведомстве Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обслуживает 16 маршрутов. Они обеспечивают удобное транспортное сообщение с воздушными гаванями для жителей различных городов Подмосковья.

Самым популярным способом оплаты проезда являются банковские карты — с их помощью пассажиры совершили свыше 1,9 миллиона поездок. Социальными картами воспользовались более 1,4 миллиона раз. Еще свыше 850 тысяч поездок пришлось на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» с тарифом «Кошелек».

Среди наиболее загруженных маршрутов можно выделить № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», которым с начала года воспользовались более 1,1 миллиона раз, № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» с показателем в более чем 710 тысяч трансакций и № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)» — более 420 тысяч операций.

Мострансавто напоминает пассажирам о правилах перевозки багажа. Бесплатно в автобусах можно перевозить ручную кладь, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 см. Для багажа более крупных размеров предусмотрена отдельная оплата. Провоз багажа оплачивается согласно действующему тарифу.