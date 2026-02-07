Российское общество «Знание» запустило просветительскую акцию ко Дню освобождения Ленинграда

Российское общество «Знание» организовало масштабную просветительскую акцию «Знание.Герои», посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В акции уже приняли участие ученики школ и колледжей Московской области.

Цель акции — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и воспитать патриотизм. Для лекторов, педагогов и советников по воспитанию разработали специальные методические материалы. Они помогут сделать каждый рассказ о 872 днях мужества уроком человечности, памяти и национального единства.

Тематические лекции уже прошли в Москворецкой гимназии Воскресенска, средней школе № 21 Коломны и Ломоносовской школе № 5 в селе Успенском. 27 января к акции присоединились ученики лицея им. Стрельцова в Воскресенске, средней школы «Флагман» в Химках, колледжа педагогики и искусства ГСГУ в Егорьевске и средней школы № 17 Коломны.

Заместитель начальника отдела по воспитательной работе ГСГУ Дмитрий Балтухин подчеркнул: «Вместе с ребятами поговорили о 900 днях подвига — масштабах и хронологии блокады, голоде как оружии врага, информационной войне противника. Главный урок той эпохи — сохранять человечность даже перед лицом страшнейших испытаний».

Лекции, посвященные 82-й годовщине этого исторического события, продлятся во всех 89 субъектах Российской Федерации до 4 февраля. Мероприятия охватят тысячи учебных заведений, музеев и учреждений культуры по всей стране. Ключевыми фрагментами лекций станут история «Дороги жизни» через Ладожское озеро и судьба дневника 11-летней Тани Савичевой. Также для всех желающих будет доступен документальный сериал Общества «Знание» «Фильм не сохранился».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подробнее о лекциях можно узнать по ссылкам: * [День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады](https://znanierussia.ru/lectlib/lectures/den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady). * [История Великой Победы: освобождение Ленинграда от фашистской блокады](https://znanierussia.ru/lectlib/lectures/istoriya-velikoj-pobedy-osvobozhdenie-leningrada-ot-fashistskoj-blokady).