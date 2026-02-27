Российское общество «Знание» запустит третий сезон конкурса для родителей

Российское общество «Знание», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, открыло прием заявок на третий сезон Конкурса инициатив родительских сообществ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил: «У конкурса огромная социальная миссия — объединяясь, родители способны создать по-настоящему здоровую, мотивирующую и безопасную среду, в которой растут и развиваются наши школьники».

В этом сезоне подача заявки на конкурс будет осуществляться через систему «Электронный бюджет». Для участия необходимо:

1. Перейти на сайт конкурса [znanierussia.ru/roditeli](https://znanierussia.ru/roditeli) и зарегистрировать команду проекта. 2. После получения на электронную почту, указанную при регистрации, ссылки для перехода в систему «Электронный бюджет», заполнить заявку.

Более подробно ознакомиться с правилами участия и подать заявку можно на сайте до 15 мая.

Особое внимание в новом сезоне будет уделено работе с подростками. Появится дополнительное тематическое направление для проектов по социализации подростков из группы риска.