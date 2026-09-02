Российско-арабскую деревню «Соколиный двор» построят в Подмосковье

В Подмосковье на берегу Пироговского водохранилища появится постоянная международная площадка для проведения конференций. Идею о создании российско-арабской деревни под названием «Соколиный двор» представили на полях международного форума «День сокола» в рамках XI Восточного экономического форума.

Земельный участок под строительство уже определили.

Центр станет масштабным комплексом для организации глобальных мероприятий, направленных, в частности, на сохранение природы, и приема иностранных делегаций. Для комфортного размещения гостей создадут бутик-отель на 200 номеров, а также индивидуальные виллы.

Инфраструктура деревни позволит обеспечивать временную передержку ловчих птиц из различных субъектов России.

Важной частью концепции стало глубокое погружение зарубежных партнеров в российскую культуру. По настоянию дизайнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, которые разрабатывают облик комплекса, там решили возвести русские бани.