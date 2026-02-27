Российским НКО напомнили о переходе на электронную отчетность

Новую форму отчетности некоммерческих организаций утвердили в России. Теперь она будет осуществляться в электронном виде в личном кабинете НКО.

С 2026 года некоммерческие организации в России переходят на электронную форму отчетности. Это важный этап цифровизации деятельности НКО, направленный на повышение открытости их работы и упрощение взаимодействия с органами государственной власти.

Срок предоставления документа остался прежним — не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Доступ к личному кабинету осуществляется через официальный сайте министерства юстиции России.

Получить консультацию по вопросам нового офрмата отчетности можно в МФЦ.