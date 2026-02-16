Российский производитель контактных линз увеличит производство на 40%

Один из ведущих российских производителей контактных линз значительно нарастил производственные мощности благодаря разработке новых продуктов и запуску производственно-лабораторного комплекса. В 2025 году компания ввела в эксплуатацию завод по производству растворов для ухода за контактными линзами, площадь которого превышает 2 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект достиг почти 280 миллионов рублей. Для жителей Подмосковья на предприятии создано 30 новых рабочих мест.

Компания планирует производить до 2 миллионов флаконов жидкости для контактных линз и до 1 миллиона 800 тысяч контактных линз в этом году. В ассортименте представлены три линейки многофункциональных растворов, которые не содержат консервантов, что делает их особенно популярными среди людей с чувствительными глазами и склонностью к аллергии.

Кроме того, компания разработала и внедрила в мировую практику уникальную запатентованную технологию Defocus Control Technology для лечения прогрессирующей близорукости. Она использует мягкие контактные линзы с управляемым периферическим дефокусом. Также компания стала первой в России, кто запустил производство одноступенчатой пероксидной системы для ухода и хранения линз «One Step+» и разработал склеральную линзу SMARTFIT с открытым дизайном.

Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует расширить номенклатуру и увеличить объемы выпускаемой продукции в этом году за счет введения двухсменного рабочего графика и привлечения квалифицированных специалистов.