Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике

В МФТИ торжественно чествовали победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Колумбии. Российская сборная стала абсолютным победителем, завоевав пять золотых медалей.

В команду вошли пять человек: Александр Ахремов, Ярослав Доброхвалов и Богдан Яйцевский — воспитанники «Физтех-лицея» имени Капицы, Иван Пругло из московской школы № 179 и Артем Еремин из 23-го лицея Калининграда. Подготовкой команды занимались педагоги МФТИ.

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, эта победа не последняя. Вуз уделяет большое внимание тому, чтобы качество преподавания физики и других естественно-научных предметов росло. Есть целый ряд программ, которые направлены на повышение среднего уровня и результатов, приводящих к таким олимпийским достижениям.

На олимпиаде школьники успешно справились со всеми заданиями двух туров испытаний — экспериментальным и теоретическим. Они были готовы к самым нетривиальным задачам. «Мы готовились к ней два года. Подготовка была усиленная, поэтому задачи не представляли особой сложности. Основная сложность была сделать все правильно за положенное время», — рассказал победитель олимпиады Александр Ахремов.

Международная олимпиада по физике считается одним из самых престижных интеллектуальных состязаний в этой области. В этом году участие в ней приняли школьники из 91 страны.