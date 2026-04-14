В Москве состоялся форум «Африка зовет!», на котором российские предприниматели из различных отраслей получили возможность для реализации проектов в Буркина-Фасо. Организатором мероприятия выступил общественник Серж Фокаса Одунлами.

Ключевым звеном между российской бизнес-средой и делегацией из Буркина-Фасо стал председатель Территориальной избирательной комиссии Королева Владимир Печенин, эксперт в области африканских исследований. Он принял участие в форуме по приглашению Одунлами.

Основная часть африканской делегации состояла из представителей Буркина-Фасо. В мероприятии приняли участие предприниматели, работающие с медицинской техникой, горной добычей, драгоценными и цветными металлами, а также строительным оборудованием.

Форум «Африка зовет!» стал точкой входа для российских предпринимателей, заинтересованных в африканских проектах. Они получили не только возможность диалога, но и конкретный механизм для участия в развитии бизнеса в Буркина-Фасо.