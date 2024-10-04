Российские и китайские боксеры подписали соглашение о сотрудничестве в Подмосковье

Руководители спортивной федерации бокса Подмосковья и Национальной спортивной тренировочной базы китайской провинции Хайнань подписали соглашение о сотрудничестве. Его главная цель — возможность для спортсменов обмениваться опытом.

​«Этим меморандумом мы для себя открыли новую главу в повышении уровня китайского бокса, в том числе для самых маленьких спортсменов — для нас это особенно важно. Мы обсудили возможность обмена опытом, российские спортсмены будут приезжать в Китай, а китайские боксёры — в Россию», — рассказал глава китайской делегации Кан Веньли.

Он добавил, что бокс в Китае сейчас только развивается и сильно отстает от уровня бокса в России.

«С помощью этой программы мы надеемся сократить это отставание», — подчеркнул Кан Веньли.

​Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Мсковской области, меморандум предполагает новые возможности по обмену опытом для повышения квалификации спортсменов двух стран, в частности при прохождении совместных учебно-тренировочных сборов.

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