Российские блогеры и музыканты высадили молодые деревья в Балашихе

Экологическая акция «Сохраним лес» прошла в Балашихе 28 сентября. В ней приняли участие известные личности: телеведущая Юлия Барановская, радиоведущие «Нашего Радио», блогер Мари Добро и рок-музыканты Сергей Галанин и Евгений Феклистов.

Вместе с волонтерами Всероссийского экологического движения «Экосистема» и активистами они сажали сеянцы сосны на территории Кучинского лесничества. Сотрудники «Нашего радио» поддерживают экоакцию третий год подряд. У экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс уже есть опыт посадки деревьев на своем участке, но сосны она сажала впервые. В коллективе «Нашего радио» Алиса около месяца — первый эфир провела 2 сентября. Предложение отправиться в лес поддержала с удовольствием.

Кучинский лес стал одной из 65 площадок, где в этот день было высажено семь тысяч саженцев. По словам руководителя организационного комитета акции Елены Путинцевой, благодаря подобным мероприятиям уже посажено более 25 миллионов деревьев.

Акция «Сохраним лес» проводится в поддержку национального проекта «Экология» уже шестой год. Организаторы — автономная некоммерческая организация «Сад памяти» и Всероссийское экологическое движение «Экосистема» — при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Рослесхоза. До ноября по всей стране планируют высадить 70 миллионов деревьев.

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