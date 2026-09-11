Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Дубне в 2027 году

Фото: Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо» / Медиасток.рф

В 2027 году Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Дубне. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в рамках форума «Иннопром. Индия», сообщает ТАСС .

Министр отметил активное расширение индийского бизнеса на российском рынке.

«В следующем году ожидаем начало производства лекарственных препаратов в Московской области в городе Дубна, на 2029 год запланирован запуск завода активных фармсубстанций в Калужской области», — отметил Антон Алиханов.

Индийские компании совместно с российскими уже реализовали ряд проектов по выпуску препаратов против туберкулеза и ВИЧ, а также наладили производство противоопухолевых средств.