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    Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Дубне в 2027 году

    Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо»
    Фото: Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо»/Медиасток.рф

    В 2027 году Россия и Индия запустят совместное производство лекарств в Дубне. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в рамках форума «Иннопром. Индия», сообщает ТАСС.

    Министр отметил активное расширение индийского бизнеса на российском рынке.

    «В следующем году ожидаем начало производства лекарственных препаратов в Московской области в городе Дубна, на 2029 год запланирован запуск завода активных фармсубстанций в Калужской области», — отметил Антон Алиханов.

    Индийские компании совместно с российскими уже реализовали ряд проектов по выпуску препаратов против туберкулеза и ВИЧ, а также наладили производство противоопухолевых средств.