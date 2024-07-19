«Россети» увеличили мощность электроэнергии садоводам в Воскресенске

«Россети Московский регион» увеличили мощность электросети в СНТ «Горьковец» в деревне Цибино Воскресенского городского округа. В результате модернизации мощность сети достигла 400 киловатт.

Вблизи деревни Петровское специалисты установили пункт трансформации 35/10 киловольт мощностью 4000 киловольт-ампер от воздушной линии «Бронницы-тяговая — Степановская», а также два пункта секционирования.

Обновили два фидера. На первом протянули провода воздушной линии 10 киловольт и установили пункт секционирования 10 киловольт. Пункт оснащен вакуумным выключателем, телеуправлением и выводом информации на диспетчерский пункт. На втором установили пункт секционирования 10 киловольт, также оснащенный современным вакуумным выключателем, телеуправлением и передачей данных диспетчеру.

Затем нагрузку с фидеров перевели на новый пункт трансформации 35/10 киловольт.

Также энергетики отремонтировали участок линии 10 киловольт протяженностью 210 метров: пробурили закрытый переход под железной дорогой. Заменили существующую трансформаторную подстанцию с трансформатором 250 киловольт-ампер на новую с трансформатором увеличенной мощности 400 киловольт-ампер.

В итоге мощность энергопринимающих устройств товарищества «Горьковец» увеличили до 400 киловатт.

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