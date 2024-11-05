Электричество подключат жителю Лосино-Петровского после обращения в УФАС

Областное УФАС России оштрафовало «Россети Московский регион» за нарушение сроков подключения объектов к электросетям в городском округе Лосино-Петровский. Компания должна выплатить 600 тысяч рублей.

Житель округа обратился в управление с жалобой и сообщил, что компания не выполнила обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в установленные сроки. Специалисты выяснили, что правила присоединения были нарушены.

В УФАС выписали представление об устранение нарушений. Это должно помочь избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечить более качественное обслуживание жителей региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».