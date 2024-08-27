«Россети» обеспечили электроснабжением детский сад и школу в поселке Нагорное

Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили выдачу мощности новому детскому саду и строящейся школе в поселке Нагорное в Мытищах. Социальные объекты находятся на территории ЖК «Датский квартал».

Для обеспечения школы и сада электричеством энергетики построили два километра кабельных линий, а также блочную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами.

В Министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что новый детский сад — самый большой в Подмосковье. Здесь будут работать 22 группы. Площадь трехэтажного здания — более семи тысяч квадратных метров. Внутри размещены групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона. Во дворе предусмотрены детские игровые комплексы.

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