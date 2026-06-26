«Россети Московский регион» выявили тысячи незаконных подвесов ВОЛС на ЛЭП

С начала 2026 года специалисты «Россети Московский регион» обнаружили более 187 тысяч незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Больше всего таких случаев зафиксировано в Чеховском, Орехово-Зуевском и Раменском округах Подмосковья.

Энергетики регулярно проводят обходы и выявляют нелегальные ВОЛС. Всем провайдерам предлагают заключить договор с «Россети Московский регион» или демонтировать незаконно размещенные линии связи. Если провайдеры не уберут ВОЛС, то им придется оплатить неосновательное обогащение за бездоговорное использование опор ЛЭП по решению суда.

Размещение линий связи на опорах ЛЭП без разрешения нарушает Федеральный закон «О связи» и постановление Правительства РФ от 22 ноября 2022 года № 2106. Согласно этим документам, специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи только на основании договора с владельцем инфраструктуры.

Незаконно смонтированные ВОЛС создают угрозу для стабильной работы энергооборудования и могут привести к аварийным ситуациям. Они также мешают проведению плановых и восстановительных работ.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что размещение линий связи на опорах ЛЭП без разрешения — это грубое нарушение закона. Он также отметил, что такие незаконные подвесы ставят под удар надежность энергоснабжения миллионов потребителей.

Тем не менее, большинство провайдеров в Московской области соблюдают требования законодательства. Триста четыре оператора заключили договор аренды с «Россети Московский регион». Это позволило им исключить юридические риски и создать условия для стабильного развития бизнеса.