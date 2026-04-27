Россети Московский регион» восстановят электроснабжение в Подмосковье после циклона

Специалисты компании «Россети Московский регион» возобновили подачу электроэнергии более чем 70% потребителей в Московской области, которые остались без электричества из-за мощного североатлантического циклона. Аномальный снегопад и штормовой ветер с порывами до 23 м/с стали причиной перебоев с электроснабжением.

По данным метеорологов, сегодня в Подмосковье выпало до 12 мм снега — это рекорд за последние 55 лет. Для скорейшего восстановления подачи электроэнергии специалисты направили дополнительные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). На данный момент привлечено 130 РИСЭ. Энергетики будут работать непрерывно, пока электроснабжение не будет полностью восстановлено.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).