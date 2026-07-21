Россети «Московский регион» учат детей безопасному обращению с электричеством

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проводить занятия по электробезопасности для детей во время летних каникул. Проект «Доброе электричество — детям» направлен на предупреждение электротравматизма и обучение правильному обращению с электричеством в быту.

20 июля в детском оздоровительном лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамском муниципальном округе прошло очередное занятие для детей от 8 до 12 лет. Председатель Совета молодежи филиала «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» Юлия Широкова организовала урок в виде увлекательной игры-викторины. Ребята отгадывали загадки, тренировались выходить из зоны шагового напряжения и примеряли средства индивидуальной защиты энергетиков.

За первую половину лета более 500 детей, отдыхавших в «Оздоровительном комплексе „Левково“» в Пушкино, ДОЛ «Литвиново» в Наро-Фоминском округе и других лагерях, получили полезные знания о правилах электробезопасности. До начала нового учебного года энергетики планируют охватить занятиями еще более 2000 школьников.

На уроках детям в доступной форме напоминают правила безопасного обращения с электричеством дома и на улице, рассказывают о том, почему нельзя приближаться к энергообъектам и как действовать в опасных ситуациях. Также детям показывают серию мультфильмов о Маше Лампочкиной, которая учит правильному и безопасному обращению с электричеством.