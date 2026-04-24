«Россети» повысили надежность электроснабжения в Коломне и Воскресенске

Компания «Россети Московский регион» запустила две новые подстанции напряжением 35 кВ в городских округах Коломна и Воскресенск. Это повысило надежность и качество электроснабжения для местных жителей, а также создало резерв мощности для будущего развития территорий.

Подстанция в городском округе Коломна оснащена российским трансформатором мощностью 2,5 МВА. Она обеспечивает надежное электроснабжение более двух тысяч жителей поселка Индустрия, села Шкинь и деревни Борисово.

Питающий центр в городском округе Воскресенск оборудован трансформатором мощностью 4 МВА. Это повысило надежность электроснабжения более четырех тысяч жителей села Конобеево и деревни Леоново, а также трех социально значимых объектов: двух котельных и школы.

Обе подстанции оснащены отечественным оборудованием и системами телеуправления. Они позволяют в режиме реального времени контролировать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на изменения режимов их работы.

Запуск подстанций стал возможен благодаря реализации комплексной программы «Россети Московский регион» по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры. Это вносит значительный вклад в улучшение качества жизни населения и создает основу для социально-экономического роста восточных районов Подмосковья.