«Россети Московский регион» поделились опытом на форуме в «Сколково»

Представители «Россети Московский регион» приняли активное участие в Национальном форуме технологий, техники и повышения производительности труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие прошло в Технопарке инновационного центра «Сколково».

На форуме встретились лидеры отрасли, представители власти, производители техники и инфраструктурные компании. Участники обсудили государственные и частные инициативы, внедрение передовых технологий и эффективные практики в коммунальном хозяйстве.

Директор по развитию дополнительных услуг «Россети Московский регион» Андрей Веденеев выступил на сессии «Коммунальная техника на электротяге: вызовы и победы отечественных электромашиностроителей». Он рассказал о ключевых компетенциях компании в развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта и коммунальной техники. В частности, были отмечены возможности компании по проектированию и строительству электрических сетей, зарядных установок, организации систем резервного электроснабжения и созданию накопительных энергетических хабов в районах с дефицитом мощности.

Участники форума ознакомились с практическим опытом «Россети Московский регион» по созданию современной энергетической инфраструктуры, необходимой для перехода коммунальной техники на электрическую тягу и повышения энергоэффективности городского хозяйства.