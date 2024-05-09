«Россети Московский регион» отметили День Победы в Красногорске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 22:50 «Россети Московский регион» отметили День Победы в Красногорске Россети Московский регион

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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли 9 мая на территории мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево. В 2013 году там был установлен памятник создателям противопехотных электрозаграждений.

Генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин отметил в своем выступлении на торжественном митинге, что место, где расположен рубеж обороны в Нефедьево, является особенным для специалистов московской энергосистемы.

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Он подчеркнул, что в дни напряженных боев на подступах к столице подмосковные энергетики в самые сжатые сроки смогли построить электрозаграждения — препятствия стали непреодолимым барьером для фашистских захватчиков. Они отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, принимая на себя огромные риски.

«Кроме того, в тылу надо было обеспечивать работу промышленных предприятий, и эта задача полностью была выполнена. Мы с честью храним память о подвиге наших коллег!» — подчеркнул Петр Синютин.

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