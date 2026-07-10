«Россети Московский регион» готовятся к непогоде
Десятого июля 2026 года в компании «Россети Московский регион» введен режим повышенной готовности из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. Ожидается сильный дождь с порывами ветра до 23 метров в секунду.
Для устранения возможных технологических нарушений подготовлены 303 бригады: 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. Если потребуется, для временного электроснабжения потребителей задействуют 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 мегаватт.
Компания поддерживает непрерывное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220) и через виртуального помощника Электру на сайте компании «Россети Московский регион».