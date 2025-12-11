«Россети Московский регион» будут готовить кадры по новой модели

В Минэнерго России подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве между «Россети Московский регион», Институтом развития профессионального образования Минпросвещения России и отраслевым Советом по квалификациям. Документ закрепили представители всех трех сторон: Виталий Жуков, Светлана Наумова и Аркадий Замосковный.

Соглашение предполагает запуск совместного пилотного проекта, который объединит для студентов энергетических специальностей итоговый государственный экзамен и независимую оценку квалификации. Благодаря этому выпускники колледжей и техникумов смогут на одном экзамене не только завершить обучение, но и получить официальное подтверждение своих профессиональных навыков.

Экзамен будет проходить по специальной модели, созданной Центром оценки квалификаций Учебного центра «Россети Московский регион». В дальнейшем эту систему планируют распространять и на другие образовательные площадки. Ожидается, что проект позволит более точно оценивать уровень подготовки будущих специалистов и упростит их переход на рынок труда.