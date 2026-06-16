Филиал «Россети» в Подмосковье получил новые машины для работы в сложных условиях

Энергетики филиала «Россети» — МЭС Центра получили 48 новых машин российского производства. Это позволит улучшить работу в удаленных и заболоченных районах. Теперь общий парк спецтехники филиала насчитывает почти 1,4 тысячи единиц.

Среди закупленной техники — легковые и грузовые автомобили, тракторы, экскаваторы-погрузчики, гусеничные снегоболотоходы и автогидроподъемники. Новая техника соответствует требованиям безопасности, оснащена необходимым оборудованием и отличается высокой проходимостью. Она позволяет обслуживать линии электропередачи напряжением 750 кВ с высотой опор до 45 метров.

Особое внимание заслуживает электротехническая мобильная лаборатория на базе автомобиля «ГАЗ». Она представляет собой полноценный диагностический центр, который позволяет проводить комплексную оценку состояния высоковольтного оборудования. Благодаря цифровым микропроцессорным системам большинство операций осуществляется в автоматизированном режиме. Это сокращает время исследований, минимизирует человеческий фактор и повышает качество работ.

МЭС Центра отвечает за эксплуатацию объектов магистрального сетевого комплекса большинства субъектов Центрального федерального округа, а также работает на северо-западе и юге России.