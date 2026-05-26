Росреестр зарегистрировал 47 тысяч объектов недвижимости в Подмосковье за апрель

Управление Росреестра по Московской области за апрель зарегистрировало 47 904 объекта бытовой недвижимости по электронным заявлениям. Среди них 16 136 — земельные участки.

Сейчас срок регистрации прав на жилые помещения по электронным заявлениям, включая ипотечные сделки, составляет 24 часа.

Подать документы для учетной и регистрационной процедуры можно на сайте Росреестра или через портал Госуслуг.

«Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права в отношении объектов, относящихся к „бытовой недвижимости“, является одним из приоритетных направлений деятельности Росреестра», — подчеркнула Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля Управления.

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать принцип «построил-оформи». Это значит, что начать использовать построенное здание можно будет только после внесения сведений о правах в Единый государственный реестр недвижимости (Федеральный закон от 26.12.2024 № 487).