Росреестр выявил в Подмосковье еще 9 тысяч тысяч гектаров земли под жилье

Фото: БТИ МО

В Московской области по госпрограмме «Национальная система пространственных данных» реализуют проект «Земля для стройки». Управление Росреестра по региону в 2024 году выявило более 9 236,96 гектаров территорий, на которых можно построить жилые дома.

В оборот ввели уже 5 693,09 гектаров земель.

«Эта работа позволяет эффективно использовать территории и улучшать жилищные условия граждан, а также в целом способствует развитию регионов», — отметил заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков.

На странице портала национальной системы пространственных данных любой желающий может ознакомиться со сведениями о 3 543,87 гектарах земли.

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