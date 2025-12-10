Росреестр выявил 11 тысяч гектаров земли для строительства жилья в Подмосковье

В России активно развивают новые цифровые инструменты в сфере возведения жилых домов. На территории Подмосковья проект «Земля для стройки» позволяет системно выявлять свободные земельные участки.

Инициатива, которую реализуют в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», помогает грамотно осваивать территории, решать жилищные вопросы и развивать необходимую инфраструктуру в регионе.

С 2020 года, когда проект стартовал, в Подмосковье выявили потенциальные площадки общей площадью свыше 11 тысяч гектаров, а почти половину из них — около 5,7 тысячи гектаров — уже вовлекли в оборот.

Актуальную информацию по свободным землям сейчас может увидеть каждый. На специальном сервисе в Федеральной государственной информационной системе размещены данные о 123 участках.

Их общая площадь превышает 5,3 тысячи гектаров. Из них 64 участка, площадью свыше пяти тысяч гектаров, предназначены для возведения частных домов, а 59 участков (252,68 гектара) отведены под строительство многоквартирных комплексов.

Сервис «Земля для стройки» доступен на портале пространственных данных, где собраны сведения обо всех свободных территориях. Этот инструмент позволяет в любое удобное время найти и рассмотреть подходящий участок.

Он действует как цифровой мост, соединяя органы власти с потенциальными инвесторами, и значительно ускоряет процедуру подготовки земли под новое строительство.

«Проект „Земля для стройки“ представляет собой важный шаг к упрощению доступа к земельным ресурсам и развитию строительной отрасли в России. Упрощение процедур и поддержка застройщиков могут существенно улучшить ситуацию на рынке жилья и способствовать экономическому росту в регионе», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Владимир Бирюков.

В 2026 году проект продолжит активно развиваться на территории Московской области, открывая новые возможности для комфортного и доступного жилищного строительства.