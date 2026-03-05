Росреестр выявил 11 тысяч гектаров земли для строительства жилья в Подмосковье

Подмосковье с 2020 года работает проект «Земля для стройки». За это время в регионе нашли свыше 11 тысяч гектаров, которые подходят для возведения жилья. Более половины из этих земель — 5,6 тысячи гектаров — уже используют по назначению.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин поставил задачу повышать капитализацию территории страны. Один из способов — находить пустующие участки и отдавать их под застройку.

Согласно планам Росреестра, к 2030 году фонд таких земель в Московской области должен вырасти больше чем до 40 тысяч гектаров.

Подобрать участок можно онлайн. На портале Национальной системы пространственных данных работает сервис «Земля для стройки». Там уже разместили 123 участка общей площадью 5,3 тысячи гектаров. Из них 64 предназначены для индивидуального жилья, еще 59 — под многоквартирные дома.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на сайт, выбрать одноименную вкладку, затем «Земля для стройки» и войти через портал госуслуг. После этого откроется список свободных участков в государственной или муниципальной собственности. В строке поиска следует указать регион.