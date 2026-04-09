Росреестр Подмосковья разъяснил кадастровым инженерам новые требования

В рамках мероприятия кадастровым инженерам представили информацию о типовых ошибках и особенностях подготовки технической документации для учетно-регистрационных действий с учетом новых изменений в законодательстве о недвижимости.

Участники семинара узнали о новых требованиях к оформлению технической документации, которые вступят в силу с 1 февраля 2026 года. Согласно приказу Росреестра от 23.10.2024 № П/0328/24, в документах, подготавливаемых кадастровым инженером для подачи в Росреестр (межевой или технический план, карта-план территории), должна быть указана информация об адресе объекта в виде его уникального идентификатора.

Также обсуждался порядок изменения видов разрешенного использования земель. С 1 марта 2026 года вступит в силу инициированный Росреестром Федеральный закон № 295-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует вопросы, связанные с установлением, определением и изменением видов разрешенного использования земельных участков.

«Нововведения позволят сократить риск возникновения спорных ситуаций, устранить административные барьеры для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и обеспечат дополнительную защиту прав собственности», – отметил заместитель начальника территориального отдела № 2 Антон Рыбников.