Росреестр проведет телефонную линию по вопросам банкротства

17 июня 2026 года специалисты Управления Росреестра по Московской области проведут «телефонную линию», чтобы разъяснить порядок обращения граждан с жалобами на действия арбитражных управляющих и проведения процедуры банкротства.

Телефонная линия будет работать с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 223-45-41.

В процессе проведения телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать: * порядок обращения с жалобами на действия арбитражных управляющих, нарушающих положение Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; * функции и полномочия арбитражного управляющего, установленные Федеральным законом; * задачи арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства и другие интересующие вопросы.

Арбитражный управляющий — это гражданин Российской Федерации, член одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющий регулируемую законом профессиональную деятельность.

Росреестр играет важную роль в делах о банкротстве. Ведомство участвует в судебных заседаниях при рассмотрении вопроса об утверждении и отстранении кандидатуры арбитражного управляющего, рассматривает жалобы на их действия (бездействие), а также участвует в собраниях кредиторов.

Для получения информации об арбитражном управляющем можно воспользоваться сведениями, размещенными на сайте саморегулируемой организации, а также электронными сервисами «Проверь арбитражного управляющего» (https://service.nalog.ru/pau.do) и «Регистр арбитражных управляющих» (https://rau.nalog.gov.ru/home/main).

Начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Александр Туфар отметил, что с начала 2026 года Управлением составлено 143 протокола об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих. В результате было вынесено 6 решений о наложении административного штрафа и 14 решений о назначении наказания в виде предупреждения.