Росреестр продолжит инвентаризацию геодезических пунктов в Подмосковье

В Московской области активно ведется инвентаризация геодезических, нивелирных и гравиметрических пунктов государственных сетей. С начала года специалисты обследовали 186 пунктов, включая 56 пунктов государственной геодезической сети, 128 пунктов государственной нивелирной сети и 2 пункта государственной гравиметрической сети.

Работы выполняются Управлением Росреестра по Московской области совместно с ППК «Роскадастр» в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Полученные данные обеспечивают надежную геодезическую основу для всех отраслей экономики и социальной сферы региона.

Результаты обследований поступают в федеральный фонд пространственных данных. Сведения о состоянии геодезических пунктов доступны на Федеральном портале пространственных данных (https://portal.fppd.cgkipd.ru/main).

Начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков подчеркнул: «Регулярная проверка состояния геодезических пунктов — большая часть нашей работы. Сохранение пунктов позволяет обеспечивать на территории региона единство измерений при геодезических и картографических работах».

Земельный кодекс РФ обязывает собственников земельных участков сохранять геодезические пункты и обеспечивать к ним доступ. За повреждение или уничтожение таких пунктов предусмотрена административная ответственность.