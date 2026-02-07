Росреестр представил рейтинг кадастровых инженеров за 2025 год
Подмосковное управление Росреестра опубликовало список из 3118 кадастровых инженеров, работавших в течение четырех кварталов 2025 года. Среди них 114 специалистов представляют ГБУ «БТИ Московской области».
Генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева подчеркнула: «Рейтинг Росреестра — это объективное подтверждение высокого профессионализма и компетентности кадастровых инженеров».
В 2025 году кадастровые инженеры БТИ подготовили документы, на основании которых было принято свыше 17509 положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
Топ-5 филиалов БТИ Московской области по количеству принятых решений: - Южный филиал — 3446 решений; - Балашихинский филиал — 2960 решений; - Мытищинский филиал — 2170 решений; - Орехово-Зуевский филиал — 1889 решений; - Западный филиал — 1727 решений.
Лучшие кадастровые инженеры ГБУ «БТИ Московской области»: - Козлова Ирина Алексеевна (Красногорский филиал) — 769 решений; - Смыслова Виктория Анатольевна (Балашихинский филиал) — 627 решений; - Кузнецова Татьяна Васильевна (Люберецкий филиал) — 587 решений.