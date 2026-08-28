Росреестр поставил 40 многоквартирных домов на кадастр в Подмосковье в июле

Фото: Новый дом в микрорайоне Локомотивный поселка Поварово округа Солнечногорск для переселенцев из аварийного жилья / Медиасток.рф

В Московской области продолжается ввод новых жилых объектов, которые обеспечивают жителей современным жильем.Только в июле на кадастровый учет поставили 40 многоквартирных домов.

Общая площадь 8 905 квартир составляет почти 500 тысяч квадратных метров.

Больше всего новостроек пришлось на Ленинский округ — 21 дом на 1 894 квартиры. В Одинцовском округе зарегистрировали пять домов на 1 694 квартиры, в Пушкинском — два дома на 843 квартиры.

Еще по два объекта появились в Подольске, Балашихе и Мытищах. По одному многоквартирному дому поставили на учет в Химках, Королеве, Сергиево-Посадском округе, Котельниках, Реутове и Домодедове.

Всего введенный в июле жилищный фонд рассчитан более чем на 8,5 тысячи семей.

«Переход к цифровому взаимодействию с Росреестром делает рынок первичной недвижимости более современным, прозрачным и удобным для повышения качества услуг как для бизнеса, так и для граждан региона», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Егор Войтусенко.