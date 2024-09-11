Росреестр получил еще 87 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости в Подмосковье

Подмосковный Росреестр получил свыше 87,2 тысячи онлайн-заявлений от органов местного самоуправления с начала года. Это заявки на постановку зданий на кадастровый учет или регистрацию прав на недвижимость.

Как рассказали в Росреестре, органы местного самоуправления обязаны подавать заявления в электронном виде уже два года. За восемь месяцев этого года они предоставили свыше 87,2 тысячи таких документов.

«При заключении договоров между органами местного самоуправления и физическими, юридическими лицами документы направляются в орган регистрации прав и заверяются администрацией электронной подписью в одностороннем порядке», — пояснили в ведомстве.

Срок регистрации электронных заявлений составляет до двух рабочих дней.

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