Росреестр Подмосковья разъяснил условия бесплатного подключения газа в СНТ
Управление Росреестра по Московской области разъяснило жителям региона условия участия в программе социальной догазификации. О деталях подключения и необходимых документах рассказала заместитель начальника территориального отдела № 2 Наталья Костюкова.
Программа позволяет бесплатно подвести газовую трубу до границы земельного участка, если населенный пункт уже включен в план-график газификации. Все работы внутри границ владения — прокладка труб, покупка котла и счетчика — собственник оплачивает самостоятельно.
Однако участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи и инвалиды могут получить региональные субсидии для компенсации затрат.
Отдельный порядок предусмотрен для садовых некоммерческих товариществ, находящихся в черте газифицированных городов и поселков. Чтобы подключить дом к сети безвозмездно, необходимо выполнить три условия: СНТ должно официально входить в границы населенного пункта с категорией «земли населенных пунктов»; поселок должен быть газифицирован или стоять в плане работ до границ товарищества; объект недвижимости должен иметь статус «жилой дом» с зарегистрированным правом собственности в ЕГРН.
Для старта процесса в СНТ требуется провести общее собрание членов, чтобы утвердить участие в программе, выделить земли общего пользования для прокладки сетей, собрать согласия соседей на охранные зоны и выбрать представителя для подачи документов.
Оформить кадастровые работы и подать заявление на регистрацию прав можно через сервис «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр». Это ускоряет процедуру и избавляет от визитов в ведомства.
Управлении Росреестра по Московской области активно взаимодействуем с газораспределительными организациями, органами местного самоуправления и представителями СНТ, чтобы минимизировать возможные сложности и помочь как можно большему числу семей подключиться к программе. Наша задача — сделать процесс понятным и доступным для каждого жителя Подмосковья.
Наталья Костюкова
Ведомство также подготовило специальный путеводитель для садоводов и методическое пособие с ответами на частые вопросы в разделе «Программа социальной догазификации».
Кроме того, Росреестр внес в Правительство РФ законопроект об упрощении оформления прав на общее имущество СНТ.