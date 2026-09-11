Росреестр Подмосковья разъяснил условия бесплатного подключения газа в СНТ

Управление Росреестра по Московской области разъяснило жителям региона условия участия в программе социальной догазификации. О деталях подключения и необходимых документах рассказала заместитель начальника территориального отдела № 2 Наталья Костюкова.

Программа позволяет бесплатно подвести газовую трубу до границы земельного участка, если населенный пункт уже включен в план-график газификации. Все работы внутри границ владения — прокладка труб, покупка котла и счетчика — собственник оплачивает самостоятельно.

Однако участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи и инвалиды могут получить региональные субсидии для компенсации затрат.

Отдельный порядок предусмотрен для садовых некоммерческих товариществ, находящихся в черте газифицированных городов и поселков. Чтобы подключить дом к сети безвозмездно, необходимо выполнить три условия: СНТ должно официально входить в границы населенного пункта с категорией «земли населенных пунктов»; поселок должен быть газифицирован или стоять в плане работ до границ товарищества; объект недвижимости должен иметь статус «жилой дом» с зарегистрированным правом собственности в ЕГРН.

Для старта процесса в СНТ требуется провести общее собрание членов, чтобы утвердить участие в программе, выделить земли общего пользования для прокладки сетей, собрать согласия соседей на охранные зоны и выбрать представителя для подачи документов.

Оформить кадастровые работы и подать заявление на регистрацию прав можно через сервис «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр». Это ускоряет процедуру и избавляет от визитов в ведомства.