Росреестр Подмосковья разъяснил порядок обжалования решений контрольных органов

Управление Росреестра по Московской области разъяснило положения федерального закона о государственном и муниципальном контроле в России по вопросу обжалования решений органов. Он регламентирует, как именно проходят проверки.

Закон устанавливает обязательный досудебный порядок обжалования для большинства случаев. Обращение в суд допускается только после прохождения этой процедуры.

Исключение сделано для жителей, не являющихся предпринимателями.

Досудебному обжалованию подлежат, в частности, решения о проведении проверок и профилактических визитов и акты проверок и предписаний об устранении нарушений.

Срок подачи жалобы на решения и действия должностных лиц составляет 30 календарных дней с момента, когда человек узнал о нарушении прав, а на предписания – 10 рабочих дней.

Оформить заявку можно в электронном виде через портал государственных услуг.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Марина Ельникова пояснила, что закон создает правовые механизмы для разрешения споров в сфере государственного контроля.