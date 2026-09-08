Росреестр Подмосковья разъяснил новые правила строительства в зонах подтопления

Подмосковных собственников и застройщиков предупредили о значительном изменении правил строительства в зонах риска. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по региону.

С 4 августа в силу вступил закон, который запрещает возведение любых объектов капитального строительства на территориях с официальным статусом затопления или подтопления.

Исключение составляют только дамбы или берегоукрепительные конструкции.

Важное отличие от прежних норм заключается в том, что теперь нельзя защитить лишь конкретный дом свайным фундаментом. Инженерная защита должна охватывать всю территорию как самостоятельный этап работ.

Только после того, как сведения об исключении зоны из Единого государственного реестра недвижимости будут внесены официально, можно приступать к проектированию зданий.

Для проверки участка ведомство рекомендует заказывать выписку из ЕГРН через госуслуги или сверяться с публичной кадастровой картой платформы «Национальная система пространственных данных».

«Ключевая задача ведомства — своевременно информировать граждан о возможных рисках, связанных с совершением сделок или началом строительства. Получение сведений из ЕГРН не требует значительных временных затрат и позволяет минимизировать риски финансовых потерь и возникновения правовых споров в дальнейшем», — отметил заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев.